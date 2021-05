Vrouw in Ohio krijgt miljoen in vaccinatieloterij: 'Ik moet dit even verwerken'

1 miljoen dollar, dat is niet bepaald een prikkie. Maar dat is wel wat de 22-jarige Abbigail Bugenske uit de Amerikaanse staat Ohio kreeg omdat ze zich liet vaccineren tegen corona. "Ik heb het absoluut nog niet verwerkt", zegt ze. "Het voelt alsof dit een ander persoon overkomt."

Bugenske is de eerste winnaar van de Vax-a-Million-loterij. Ook de komende vier weken krijgt telkens één inwoner van Ohio die zich laat inenten een miljoen dollar. Daarnaast verloot Ohio studiebeurzen voor 12- tot 17-jarigen. De eerste winnaar daarvan is de 14-jarige Joseph Costello. Zijn moeder Colleen: "Gelukkig was er een bankje dichtbij, want ik moest even zitten."

Sommige staten in de VS kampen met een lage vaccinatiebereidheid. Daarom hebben ze loterijen georganiseerd, waarmee ze hopen twijfelaars over de streep te trekken.

'Prikbait' lijkt te werken

Naast Ohio zijn er vergelijkbare initiatieven in Colorado, Maryland, New York en Oregon. Californië stopt met een totaal van 116,5 miljoen dollar het meeste geld in de vaccinatiecampagne, zo werd vandaag bekend. Tien winnaars krijgen 1,5 miljoen dollar. Daarnaast krijgen dertig mensen 50.000 dollar en twee miljoen mensen een cadeaubon van 50 dollar.

De 'prikbait' lijkt te werken. In Ohio meldden zich sinds 12 mei, toen de gouverneur de loterij aankondigde, 2,7 miljoen mensen aan voor een vaccinatie. Zo'n 45 procent van de mensen in Ohio boven de 12 heeft nu een eerste prik gehad.

In sommige staten krijgen mensen andere lokkertjes als ze zich laten inenten, al is dat vergeleken met een miljoen dollar klein bier. In sommige gevallen letterlijk: in Washington en New Jersey krijgen mensen een pilsje. In West Virginia ontvangen jongeren tot 35 een bedrag van 100 dollar.

Tweedehandsauto

Nieuwe miljonair Abbigail Bugenske zegt dat ze zich ook zonder loterij had laten vaccineren: "Vaccinaties zijn onderdeel van mijn medische geschiedenis. Het was een gemakkelijk besluit om het vaccin zo snel mogelijk te halen en ik wil iedereen op het hart drukken dat ook te doen. Als een miljoen niet genoeg is, wat dan wel?"

Bugenske was onderweg naar een tweedehandsauto-verkoper op het moment dat ze werd gebeld dat ze had gewonnen. Een luxe nieuwe bak kopen van haar gewonnen geld doet ze niet: "Ik denk dat een tweedehandsauto nog steeds in mijn vooruitzicht ligt."