Trump oppert uitstel verkiezingen 'om fraude te voorkomen'

President Trump vraagt zich af of het niet beter is om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar uit te stellen. Op Twitter herhaalt hij zijn standpunt dat de kans op fraude en onnauwkeurigheden groot is, doordat veel mensen vanwege de coronacrisis per post moeten stemmen.

Volgens Trump zijn de voorverkiezingen in de staat New York "rampzalig" verlopen en zijn stembiljetten die daar een paar weken geleden zijn opgestuurd nog altijd niet terecht:

Volgens een woordvoerder van de president wilde Trump alleen maar een vraag opwerpen. De president richt zijn pijlen al langer op het stemmen per post. Volgens hem raken de stembiljetten makkelijk zoek, kunnen ze illegaal worden geprint en kan worden gefraudeerd bij het ondertekenen. Ook maakt het stemmen per brief het voor andere landen makkelijker om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, zegt hij.

In mei markeerde Twitter enkele tweets van Trump over het briefstemmen als "misleidend". Volgens het platform gaf Trump in zijn berichten geen argumenten voor zijn bewering dat stemmen per post leidt tot stemfraude.

De president reageerde daar toen furieus op. Twitter had zich onterecht in de verkiezingscampagne gemengd en de vrijheid van meningsuiting ondermijnd, zei hij. Ook in zijn nieuwe tweets onderbouwt Trump zijn claims overigens niet.

'Kansloos'

De kans is overigens nihil dat de verkiezingen echt worden uitgesteld, want de wet schrijft voor dat die om de vier jaar worden gehouden op de dinsdag na de eerste maandag van november. Dit jaar is dat op 3 november. Alleen het Congres kan die regeling aanpassen.

Verder staat in de grondwet van de VS dat het niet mogelijk is om de inauguratie van een nieuwe president, volgend jaar op 21 januari, uit te stellen.

Volgens correspondent Marieke de Vries is Trumps oproep daarmee "kansloos". Ze wijst erop dat bij de vorige presidentsverkiezingen ook enkele tientallen miljoenen Amerikanen per brief hebben gestemd.

"Dat is dus geen nieuw fenomeen. Trump heeft zelf drie keer per brief gestemd: in 2017 bij de burgemeestersverkiezing van New York, in 2018 bij de tussentijdse verkiezingen en vorig jaar bij de voorverkiezingen van Florida."

Het lijkt er wel op dat bij de komende presidentsverkiezingen een nog groter deel van de Amerikaanse bevolking per post zal stemmen. "Mensen durven vanwege het coronavirus niet naar de stemhokjes", zegt De Vries. "En veel oudere vrijwilligers van de stembureaus vallen in de risicogroep."

Grootste economische krimp ooit

De suggestie van Trump om de verkiezingen uit te stellen komt op de dag dat bekend werd dat de Amerikaanse economie het afgelopen kwartaal een flinke dreun heeft gehad. Van april tot juni kromp de economie met 9,5 procent, de grootste krimp ooit.

De economie in de VS heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis. Daardoor gaven huishoudens veel minder uit en investeerden bedrijven minder dan normaal. Als de economie de komende kwartalen in hetzelfde tempo blijft krimpen, zal er op jaarbasis sprake zijn van een teruggang van 32,9 procent. Dat is iets minder dan werd gevreesd: economen hielden rekening met een krimp van meer dan 34 procent.