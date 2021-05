'Studenten drongen voor bij vaccineren' • Vandaag duidelijkheid over versoepelingen

Na een zeer alarmerende periode in maart met grote aantallen coronabesmettingen en een volle IC, lijkt de epidemie op Bonaire twee maanden later zo goed als onder controle. Vanaf vandaag mogen restaurants, cafés, casino's en bioscopen weer volledig open.

In privésfeer mogen mensen bij elkaar komen in groepen van maximaal 25 personen. Wel moet overal nog steeds rekening worden gehouden met de anderhalvemeterregel. Thuiswerken is niet meer nodig en er mag weer gezongen en gedanst worden, maar alleen in de buitenlucht. Reizigers uit Aruba en Curaçao die kunnen aantonen volledig te zijn gevaccineerd, hoeven geen PCR- of antigeentest meer te doen als ze naar Bonaire komen.

Op Bonaire blijft het aantal nieuwe besmettingen stabiel laag. Afgelopen week kwam er een kleine handvol bij. Eind maart moest het eiland nog pas op de plaats maken vanwege een explosieve toename. De lokale autoriteiten schaalden het risiconiveau op van 3 naar 5, wat betekende dat onder meer niet-noodzakelijke winkels dicht moesten. Bonaire gaat nu terug naar risiconiveau 2.

De gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, complimenteerde op een persconferentie de bevolking met het naleven van de coronamaatregelen. Ook gaat het vaccineren op het eiland goed, zei hij. Bijna 14.000 van de 20.000 eilandbewoners zijn in ieder geval één keer gevaccineerd. Bijna 11.000 mensen hebben ook al een tweede dosis gekregen.