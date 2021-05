Rutte: 5 juni in feite einde lockdown • Sauna's en zonnebankstudio's gaan weer open

Minister De Jonge werd om een reactie gevraagd over het bericht dat alle medewerkers van Pfizer Nederland en hun gezinsleden boven de 16 jaar deze maand een vaccin kregen aangeboden. "Dat wringt een beetje", reageerde De Jonge.

Hij legde uit dat het tweeledig is. "Ik had liever gehad dat iedereen zich aan de volgorde had gehouden die we afgesproken hebben. Aan de andere kant hebben we de vrijheden die we nu terugkrijgen deels te danken aan deze fabrikanten." De Jonge benadrukte dat de betreffende vaccins eigendom van het bedrijf zijn en niet van de overheid.

De Jonge voegde daaraan toe dat "een andere vaccinleverancier" hem had gevraagd of ze hun personeel mochten vaccineren. De minister vertelde niet om welke bedrijf het ging en wat zijn antwoord was.