Op z'n vroegst eind juni vaccins naar Suriname • Ondernemers opgelucht over versoepelingen

De belangenorganisatie voor schouwburgen en concertzalen VSCD is blij met de versnelde afschaling van de coronamaatregelen. "We gaan heel erg ons best doen om met cultureel aanbod te komen, maar houd er rekening mee dat dit minder zal zijn dan normaal. De maand juni is de laatste maand van het reguliere theaterseizoen en veel voorstellingen zijn vanwege de coronacrisis verplaatst of teruggetrokken", zegt VSCD-directeur Gabbi Mesters. Een aantal podia biedt wel zomerprogrammering aan.

Het kabinet maakte vanavond bekend dat theaters en concertzalen vanaf zaterdag 5 juni weer open kunnen. Zonder tests mogen de kleinere podia 50 personen per zaal ontvangen en podia met meer dan 1000 zitplaatsen 250 personen. Met tests is er in principe geen maximum, maar moeten bezoekers wel anderhalve meter afstand houden.

Op 30 juni wordt de capaciteit verder verruimd. Met sneltests en vaccinatiebewijzen mogen podia dan de gehele zaalcapaciteit benutten.

"De ontwikkelingen gaan de goede kant op, maar voor onze podia is het financieel rendabel als tenminste 60 procent van de zaal gevuld is", zegt Mesters. "We kijken vooral uit naar het nieuwe theaterseizoen. We hopen dat per 1 september alle beperkingen worden opgeheven en er weer volop cultureel aanbod is."