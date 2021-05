Noodtoestand Tokio opnieuw verlengd in aanloop Spelen • De Jonge: eikel als je voordringt

Griekenland heeft de Europese digitale covid-reispas gepresenteerd die reizen binnen de EU makkelijker moet maken. De app voor Griekenland is gemaakt in samenwerking met de Europese Commissie en is de afgelopen weken getest met de lidstaten Duitsland en IJsland.

Bij de presentatie in hoofdstad Athene door de Griekse minister voor Digitale Overheid Kyriakos Pierrakakis waren voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel en commissievoorzitter Margaritis Schinas aanwezig.

Officieel wordt van start gegaan met het Europese covid-certificaat per 1 juli, maar premier Kyriakos Mitsotakis zei dat het systeem wat hem betreft al voor die datum kan worden gebruikt met lidstaten die klaar zijn.

Het systeem werkt als volgt; lidstaten moeten burgers die in aanmerking komen voor de covid-pas een QR-code verstrekken. Die code wordt door burgers in een app opgeslagen of geprint. Met een controle-app wordt dan de geldigheid gecontroleerd. De Europese digitale covid-reispas kan gebruikt worden door mensen die gevaccineerd zijn, die negatief zijn getest en die besmet zijn geweest