Nederland voor Duitsland geen hoogrisicogebied meer • 3914 nieuwe besmettingen, gemiddelde daalt

Het corona-vaccin van de farmaceut Pfizer is geschikt voor gebruik bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het is nu aan de Europese Commissie om het gebruik binnen de EU toe te staan, zei het hoofd vaccinstrategie van het EMA zojuist. Daarna moeten de lidstaten besluiten of ze het willen inzetten. Ook deze leeftijdsgroep krijgt als het aan het EMA ligt twee vaccinaties.

Het is nog onbekend of dit betekent dat kinderen in Nederland zullen worden ingeënt met het middel. Nederland telt bijna 800.000 kinderen van 12 tot en met 15. Het ministerie van Volksgezondheid zal bepalen of het wordt opgenomen in de vaccinatiestrategie. Het vaccin is tot nu toe alleen goedgekeurd voor personen vanaf 16 jaar.

De Nederlandse Gezondheidsraad is al bezig met een advies over het middel voor kinderen. Daarin wordt het oordeel van het EMA meegenomen. Het RIVM heeft laten weten dat, mocht het nodig zijn, de infrastructuur voor vaccinaties voor kinderen aanwezig is.

