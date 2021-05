Mensen uit '74 en '75 mogen prikafspraak maken • De Jonge: eikel als je voordringt

Je bent een eikel als je voordringt. Dat zegt demissionair minister De Jonge over mensen die zich eerder laten inenten dan de bedoeling is. Er zijn berichten over studenten die ten onrechte hebben opgegeven dat ze een medische indicatie hebben, waardoor ze eerder aan de beurt kwamen voor een prik bij de GGD.

"We hebben er bewust voor gekozen om niet een enorme bureaucratie op te tuigen voordat je je afspraak kunt maken. Want anders zouden we alleen maar vertraging organiseren. Er zitten wel checks in voor je aan de beurt bent, maar het is geen onneembaar fort. Vals spelen kan uiteindelijk altijd als je heel erg je best doet, maar dan ben je wel een eikel", zegt de minister.

Hij heeft geen goed woord over voor mensen die dit doen: "Je bent gewoon de boel aan het bedonderen en dan neem je bewust de prik die eigenlijk voor een ander bedoeld was.'