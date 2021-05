GGD: voordringende studenten onfatsoenlijk • Vandaag duidelijkheid over versoepelingen

De GGD heeft geen goed woord over voor studenten die zogenaamd met een medische indicatie voordringen bij de vaccinaties. "Ik vind het onfatsoenlijk", zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is echt respectloos naar degenen die echt een medische indicatie hebben en voorrang verdienen."

De GGD roept priklocaties op om voor het inenten te vragen naar de uitnodigingsbrief waarin staat dat er een medische indicatie is. Tot nu toe werd dat niet consequent gedaan. "We zijn laagdrempelig", zegt De Gouw. "We willen ook niet iemand wegsturen zonder brief die toch een medische indicatie heeft."

Daarom doet hij een oproep aan de studenten om te wachten op hun beurt. "We gaan van oud naar jong en iedereen die dat wil kan voor begin juli geprikt zijn." Volgens De Gouw heeft het voordringen geen invloed gehad op de campagne.