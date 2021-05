De Jonge: pas half juli iedereen eerste prik • Rutte: 5 juni in feite einde lockdown

Ook voor de volwassenen sportbeoefenaars worden de mogelijkheden verruimd. Sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden is weer toegestaan, als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

Kleedkamers en douches kunnen ook weer open, net als sportkantines. Reserveren en een gezondheidscheck blijven verplicht.

Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.