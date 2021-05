3914 nieuwe besmettingen, gemiddelde blijft dalen • Noodtoestand Tokio verlengd

In Suriname kampen de ziekenhuizen met een tekort aan zuurstof voor covidpatiënten. Volgens de website Starnieuws is de situatie zo nijpend dat artsen moeten beslissen welke patiënten wel en welke geen zuurstof krijgen.

Vorige week spraken de gezondheidsdiensten in Suriname al van code zwart omdat de ziekenhuizen bomvol liggen. Deze week is een beurshal in Paramaribo gereed gemaakt voor de opvang van covidpatiënten. Maar de behandeling kan daar door het zuurstoftekort nog niet beginnen. Oorzaak van het tekort is een ongeluk met een schip dat zuurstof uit Trinidad en Tobago naar Suriname moest brengen.

De hoop is nu gevestigd op zuurstof uit buurland Frans-Guyana. Zondag moet de eerste levering aankomen. "Tot die tijd staan medici voor moeilijke keuzes", zegt de voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad in Suriname.

Nederland zegde twee weken geleden de levering van 700.000 vaccins aan Suriname toe. Die zijn er nog steeds niet, zei correspondent Jurna op NPO Radio 1. Waarom niet is onduidelijk.

Acute noodsituatie in overvolle Surinaamse ziekenhuizen door uitblijven zuurstof