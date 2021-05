Van Klinken door wereldworp uit anonimiteit: 'Sta niet graag in schijnwerpers'

Jorinde van Klinken in actie op het onderdeel discuswerpen - EPA

Discuswerpster Jorinde van Klinken beleefde een onwerkelijke week in het Amerikaanse Tucson. In zeven dagen tijd verbeterde ze haar persoonlijk record liefst drie keer en als klap op de vuurpijl zette ze zaterdag de beste wereldjaarprestatie neer met een sensationele worp van 70,22 meter. "Toen ik die afstand op het bord zag staan, barstte ik wel in huilen uit." Op het moment dat de discus haar hand verliet, voelde ze niet direct dat die over de zeventig meter zou vliegen. "Pas toen de discus landde, dacht ik: wow, is dit echt zo?" Haar oud-trainer Gert Damkat zat op dat moment mee te kijken vanuit Nederland. "Ik had middenin de nacht de live-ticker openstaan en zag de afstand op het bord verschijnen. Zo'n afstand is echt van een heel bijzondere orde, superbijzonder. Dit wordt bijna nooit geworpen." Het besef dat ze nu de wereldranglijst van 2021 aanvoert, kwam pas de ochtend na haar krachtsexplosie. "Ik had donderdag al een hele goede wedstrijd gehad", vertelt de atlete. "Toen had ik voor het eerst de wereldranglijst bekeken eigenlijk. Echt onvoorstelbaar." Van alle kanten berichten Tot een week geleden was Van Klinken nog een vrij onbekende naam in de atletiek, maar na haar wereldprestatie van zaterdag staat ze vol in de schijnwerpers. "In Amerika viel het nog mee, omdat bij dezelfde atletiekwedstrijden een kogelstoter over de 23 meter had gegooid (Ryan Crouser was de derde man ooit die dat presteerde, red.), maar uit Nederland heb ik wel echt van alle kanten berichten gehad."

Van Klinken werpt sensationeel Nederlands record - NOS

"Als jonge werpster ben je nooit even goed als de echte wereldtop. Dat kost echt tijd. Je bent op je dertigste eigenlijk pas top, maar nu ik ineens zoveel verder werp, weten ze wel wie ik ben", zegt de 21-jarige atlete, die nog moet wennen aan alle aandacht. "Ik sta niet graag in de schijnwerpers. Het is op dit moment wel eventjes lastig om daar een goede weg in te vinden." Volgens Damkat moet zijn oud-pupil er dan ook voor waken niet in een rollercoaster terecht te komen. "Ze krijgt nu zoveel extra prikkels. Dat is ze niet gewend. En het seizoen is nog lang." Kou ontvluchten De in Assen geboren Van Klinken woont sinds eind vorig jaar in Amerika. Een bewuste keuze, verklaarde ze destijds tegenover RTV Drenthe. "Het klinkt heel dom, maar ik kan gewoon heel slecht tegen de kou. Ik merk dat ik op trainingsstage in Zuid-Afrika tien keer beter stoot dan op de training in Nederland. Ik denk dat ik daar veel betere winters kan draaien en dat gaat me, denk ik, écht verder brengen in m'n carrière." Haar verhuizing betekende ook dat ze ruim een halfjaar voor de Olympische Spelen een nieuwe trainer moest zoeken. Die vond ze in Brian Blutreigh, een Amerikaans discuswerper die in 1992 deelnam aan de Olympische Spelen van Barcelona.

Discuswerpster Jorinde van Klinken tijdens de WK atletiek in 2019 - EPA