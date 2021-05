Wit-Russische journalist Protasevitsj bezocht door advocaat

De Wit-Russische journalist en activist Roman Protasevitsj heeft gisteren na vier dagen in de cel zijn advocaat gezien. "Alles is goed, hij is in goede doen, positief en vrolijk", zei zijn advocaat Inessa Olenskaja tegen het onafhankelijke Wit-Russische persbureau Belapan. Vanwege haar beroepsgeheim kon ze niet meer kwijt, zei ze.

Protasevitsj en zijn vriendin werden afgelopen zondag in Minsk gearresteerd, nadat het vliegtuig waarin ze zaten vanwege een valse bommelding tussentijds was geland in de Wit-Russische hoofdstad. In een video die een dag later werd verspreid door Wit-Russische overheidskanalen verklaarde de activist dat hij achter de demonstraties in Wit-Rusland zit.

Op sociale media klonk al snel de suggestie dat die verklaring met geweld was afgedwongen. Ook zijn vader en moeder, die in ballingschap in Polen wonen, zeiden dat ze ervan uitgingen dat de video onder dwang was opgenomen. Op de beelden hadden ze bovendien in het gezicht van hun zoon sporen van geweld gezien, zeiden ze.

Luchtruim vermijden

De arrestatie van Protasevitsj en de manier waarop dat gebeurde leidde internationaal tot grote woede. De Europese Unie heeft besloten nieuwe economische sancties in te stellen tegen Wit-Rusland. Verder worden Wit-Russische vliegtuigen nu geweerd uit het Europese luchtruim. Luchtvaartmaatschappijen uit de EU wordt ook gevraagd het Wit-Russische luchtruim te vermijden.

Gisteren meldden meerdere Europese luchtvaartmaatschappijen op hun beurt dat ze vluchten hebben moeten annuleren omdat Rusland ze geen toestemming gaf om hun vluchtplan aan te passen om het Wit-Russische luchtruim te mijden. Vluchten van Austrian Airlines zijn daardoor geannuleerd en ook Air France meldt dat het om die reden een vlucht van Parijs naar Moskou heeft moeten schrappen.