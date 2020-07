Oppositiekandidaten Hongkong uitgesloten van verkiezingen

Een van de uitgesloten kandidaten is activist Joshua Wong. Bij onofficiële voorverkiezingen half juli, georganiseerd door de oppositie, kwam hij als favoriet uit de bus. De 23-jarige Wong maakt zich al lange tijd sterk voor democratisch kiesrecht en is het gezicht van de prodemocratische beweging in de miljoenenstad. Hij uit vaak kritiek op de Chinese overheid, die volgens hem de dienst uitmaakt in Hongkong en de bevolking niet serieus neemt.

Degenen die nu zijn uitgesloten zijn zowel kandidaten van de meer traditionele pro-democratische partijen als radicale jonge activisten die nog meer vrijheid eisen. De autoriteiten sluiten niet uit dat nog meer politici niet mogen meedoen, als blijkt dat zij zich niet aan de regels houden.

Volgens de regering is dit besluit in overeenstemming met de wet en is er "geen sprake van beperking van de vrijheid van meningsuiting of politieke censuur."

Per brief

De kandidaten zijn per brief over het besluit op de hoogte gesteld. Een aantal van hen plaatste die op internet. Zo schreef oppositiekandidaat Dennis Kwok dat hij is uitgesloten omdat hij heeft aangekondigd zijn positie als parlementariër te gebruiken "op een manier die de regering dwingt om aan bepaalde eisen te voldoen".