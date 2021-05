Stoelendans in Serie A gaat volgende fase in: Inzaghi op weg naar Inter

Het door Lazio aangekondigde afscheid van trainer Simone Inzaghi is een volgend hoofdstuk in de stoelendans in de Italiaanse Serie A. Bij zes van de acht hoogst genoteerde ploegen vindt een wisseling van de wacht plaats.

Het statement van Lazio donderdagavond is kort, maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De club uit de hoofdstad Rome laat weten de keuze van Inzaghi om te vertrekken te respecteren, aangezien hij als speler en trainer veel voor Lazio heeft betekend. Zo won Lazio onder Inzaghi in 2019 de Coppa Italia.

Hoewel het nog niet officieel is, lijkt de nieuwe bestemming van Inzaghi bekend. Italiaanse media koppelen Inzaghi aan kampioen Internazionale, dat een nieuwe trainer zoekt na het opstappen van Antonio Conte.