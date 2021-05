Trouwring na meer dan 50 jaar teruggevonden: 'Ik kon het bijna niet geloven'

Een 85-jarige vrouw uit Hattem heeft na een halve eeuw de verloren trouwring van haar overleden man teruggekregen. Een amateurarcheoloog vond de ring met zijn metaaldetector.

Voor Trijntje Fikse is het nog steeds onwerkelijk dat ze de ring weer heeft. "Het is ongelooflijk", zegt ze tegen Omroep Gelderland. "Dat er na zoveel jaar nu iemand is die de ring toevallig tegenkomt."

De echtgenoot van Fikse was boer en hij verloor zijn trouwring meer dan vijftig jaar geleden toen hij in een wei aan het werk was. De ring werd nooit meer teruggevonden. "Een paar jaar later heeft hij maar een nieuwe gekocht, want hij wilde toch niet zonder", herinnert Fikse zich. "Die ring was het symbool van ons huwelijk, dat vond hij belangrijk."

Metaaldetector

Een van de kinderen van Fikse is nog altijd eigenaar van het stuk grond waar de ring was zoekgeraakt. Amateurarcheoloog Han Mostert wilde er oude munten of sieraden zoeken.

"Ik heb de zoon gevraagd of ik op dat land met mijn metaaldetector mocht lopen", vertelt hij. Die toestemming kreeg hij. "Maar dan moest ik gelijk even in die ene hoek kijken, of ik die ring kon vinden."

De ring werd deze week teruggeven aan Fikse: