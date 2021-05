Ruime zege bezorgt basketballers Leiden eerste landstitel sinds 2013

De basketballers van Leiden zijn voor de vierde keer in de clubhistorie kampioen van Nederland geworden. In de finale van de play-offs om de landstitel was Leiden ook in het derde duel van de best-of-fiveserie te sterk voor Den Bosch: 90-74.

Zestienvoudig kampioen Den Bosch won dit seizoen drie keer van Leiden, maar werd in het eerste finaleduel compleet weggespeeld en wist in het tweede een goede start geen vervolg te geven.

Ook nu, in de Vijf Meihal in Leiden, was de Bossche start prima (9-20). Maar nog voor de rust kwam Leiden voor het eerst op voorsprong (30-28) en in het derde kwart vloog de ploeg van coach Hamming naar 74-50. Daarmee was de vierde titel in de clubhistorie wel binnen.

Het laatste landskampioenschap van Leiden dateerde, tot vandaag, van acht jaar geleden, 2013. Ook in 1978 en 2011 was de ploeg de beste van Nederland.