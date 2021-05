Omroepen NH Nieuws en Rijnmond in de prijzen

NH Nieuws heeft de Gouden NL Award gewonnen, de jaarlijkse prijs voor de beste productie van de regionale publieke omroepen. De Noord-Hollandse omroep won de prijs met de documentaire Daar praten we niet meer over.

De documentaire, gemaakt door NH Nieuws-verslaggevers Gerie Smit en Mischa Korzec, gaat over de cafébrand in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 in het Volendamse café 't Hemeltje. Smit was zelf een van de slachtoffers die gewond raakten. "Deze productie steekt met kop en schouders boven alles uit, het ongemak en de pijn is voelbaar", aldus de jury.

Veel te kiezen

Er werden meer NL Awards uitgereikt aan regionale journalistieke producties. De omroep Rijnmond sleepte drie prijzen in de wacht, in de categorieën Eigen Nieuws, Beste audioproductie en Documentaire/informatief.

Volgens de jury was de kwaliteit van alle inzendingen dit jaar opvallend hoog. "Er was veel om te kiezen", is de conclusie. "Het kiezen van de Gouden NL Award was moeilijk, maar de jury is ervan overtuigd dat het pareltje onder de inzendingen met de prijs beloond is."