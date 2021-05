Youtuber gearresteerd voor laten vliegen hond aan heliumballonnen

Gaurav Sharma is een de 32-jarige youtuber uit Delhi met meer dan vier miljoen abonnees. In het - inmiddels verwijderde - filmpje staat hij op een auto met zijn hond Dollar vastgebonden aan een tros met helium gevulde ballonnen. Als hij hem loslaat, begint de hond op te stijgen naar de tweede verdieping van een gebouw. Daar lijkt iemand het dier op te vangen en is er gejuich te horen.

De politie arresteerde Sharma voor dierenmishandeling na een klacht van dierenrechtenorganisatie PFA. In eerste instantie zei hij dat hij "alle veiligheidsmaatregelen" had genomen toen hij de video maakte, maar na een storm van kritiek hij verwijderde hij het filmpje.

Later zei hij in een nieuwe video op zijn kanaal beïnvloed te zijn door andere youtubers die soortgelijke stunts hebben uitgehaald. Ook zei hij dat hij een dierenliefhebber is en dat Dollar "als een kind" voor hem is.