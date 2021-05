'Duitsland erkent massaslachting Namibië als genocide'

De komende dertig jaar zal Duitsland 1,1 miljard euro uittrekken om het land te helpen. Het bedrag is nadrukkelijk niet bedoeld als schadeloosstelling, maar als bijdrage aan de ontwikkeling van het Afrikaanse land.

Duitsland erkent dat de massaslachting die Duitse koloniale troepen tussen 1904 en 1908 aanrichtten in hun voormalige kolonie Namibië officieel als genocide aangemerkt moet worden. Dat melden de krant Frankfurter Allgemeine en de omroep ZDF . Duitsland en Namibië onderhandelden zes jaar met elkaar over de kwestie.

De massamoord wordt gezien als de vergeten genocide van de twintigste eeuw. Tienduizenden mensen werden vermoord en 80 procent van de Herero- en Nama-minderheid werd verdreven of uitgeroeid.

Bij de besprekingen waren vertegenwoordigers van beide gemeenschappen betrokken. De onderhandelingen duurden lang omdat aanvankelijk niet duidelijk was of het handelen van de Duitse militairen wel als volkerenmoord gezien kan worden, aangezien het volkenrecht dat nu geldt begin vorige eeuw nog niet bestond. Een ander geschilpunt betrof het bedrag dat Duitsland bereid was te betalen.

Afgesproken is dat de 1,1 miljard die Duitsland ter beschikking stelt vooral ten goede komt aan de Herero- en Nama-minderheid.

Staatsbezoeken

Namibische media melden dat bondspresident Steinmeier nog dit jaar een bezoek zal brengen aan Namibië om namens Duitsland verontschuldigingen aan te bieden voor het optreden van de Duitse troepen.

Ook staat een bezoek van minister Maas van Buitenlandse Zaken aan de Namibische hoofdstad Windhoek op de agenda. Daar zal de overeenkomst tussen beide landen officieel worden ondertekend.