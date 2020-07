De uitzending van 30 juli

Wat hebben artsen geleerd van de eerste coronagolf?

Duizenden artsen stonden begin dit jaar tegenover een onbekend virus waar geen medicijn of vaccin tegen was. Improviserend moesten zij met 50 procent van de kennis 100 procent van de beslissingen nemen die het verschil konden maken tussen leven en dood. Welke lessen hebben artsen daarvan geleerd? En wat zouden ze bij een tweede golf anders doen? We spreken met een longarts en intensivist van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.