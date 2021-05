Waarschuwing voor 'olympische' mutant, maar 'prestige Japan staat op het spel'

Een mega-evenement organiseren middenin een coronagolf, het lijkt een slecht idee. De voorzitter van de Japanse unie van artsen wil dan ook dat de Olympische Spelen worden afgelast. De coronasituatie in Japan is te slecht, vindt hij, en hij verwacht dat dat in juli, wanneer de Spelen beginnen, ook nog zo is. Hij vreest voor het ontstaan van een 'olympische' coronamutant.

Toch wil de Japanse regering de Spelen door laten gaan. Want na het uitstel van vorig jaar is nieuw uitstel voor het Internationaal Olympisch Comité geen optie meer. En afgelasting zou een financieel debacle en gezichtsverlies betekenen. "Het prestige van de regering staat op het spel", zegt Radboud Molijn, Japankenner en oud-directeur van de Nederlands-Japanse Handelskamer. "Er is ontiegelijk veel geld in gestopt."

Noodtoestand

De druk op de regering om toch te stoppen groeit steeds verder. Uit peilingen blijkt dat zo'n driekwart van de Japanners wil dat de Spelen niet doorgaan. Asahi Shimbun, de grootste krant van Japan én officiële partner van de Olympische Spelen, riep gisteren op het evenement te annuleren.

Volgens de krant zijn de risico's voor de veiligheid en de zorg te groot. Daarmee heeft de krant een punt: de coronapandemie is in Japan nog lang niet onder controle. Dagelijks komen er duizenden besmettingen bij. Onder meer in gaststad Tokio geldt de noodtoestand.

"Het aantal besmettingen is nu veel hoger dan een jaar geleden, toen de Spelen werden afgelast", zegt Molijn. "De zorg is zwaar belast en in sommige steden zijn de ziekenhuizen overvol. Dus veel mensen vragen zich af: waarom gaan ze nu dan wel door?"