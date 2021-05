Rotterdam wil flitspalen voor lawaaimakers ontwikkelen

Hard optrekken, toeteren of gewoon even flink gassen terwijl je stilstaat voor het stoplicht. In Rotterdam is de gemeente helemaal klaar met geluidsoverlast van weggebruikers en wil daarom dat dit makkelijker beboet kan worden met speciale 'flitspalen'.

Afgelopen jaar liet de gemeente de geluidsoverlast in kaart brengen. Op een paar drukke plekken in het centrum werd zo'n twee maanden lang met audio- en video-opnames vastgesteld hoe groot het probleem was. "We wisten wel dat er geluidoverlast was, maar we wilden het ook objectief in kaart brengen", zegt wethouder Bokhove.

In totaal werden 16.000 geluidspieken van 80 decibel of hoger gemeten. Meer dan 6000 daarvan zijn verder onderzocht met de gemaakte opnames en daaruit bleek dat de onderzochte geluidspieken werden veroorzaakt door dezelfde weggebruikers. Het gaat om een groep van ongeveer honderd automobilisten. Sommige van hen veroorzaakten wel zestien keer lawaaioverlast op één dag.