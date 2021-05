OM eist 7 jaar cel en 20 jaar rijverbod tegen spookrijder A12

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zeven jaar en een rijverbod van twintig jaar geëist tegen een 30-jarige man uit Almelo. Hij veroorzaakte vorig jaar mei een dodelijk ongeluk door op de A12 tegen het verkeer in te rijden. Een 19-jarige man kwam om het leven.

De verdachte reed op 29 mei met hoge snelheid tientallen kilometers tegen het verkeer in, nadat hij bij Arnhem de snelweg op was gereden. Ter hoogte van Maarsbergen reed de man frontaal op een andere auto. De bijrijder van die auto overleed ter plaatse, de bestuurder raakte ernstig gewond en liep blijvend letsel op.

Ook de verdachte raakte zwaargewond. Hij lag vier weken in coma, had twee hersenbloedingen en er zijn achttien pinnen in zijn been gezet.

Stress

Tijdens de zitting vertelde de verdachte dat hij zich niets meer kan herinneren van het spookrijden en de crash. De dagen voorafgaand aan de crash had hij naar eigen onder grote stress gestaan door ruzie met zijn vrouw over contact met zijn kind, meldt RTV Utrecht.

Tegen de stress had hij op de dag van het ongeluk diazepam geslikt en een joint gerookt. Wat er daarna gebeurde zei hij niet meer te weten. Hij verzekerde de rechtbank en nabestaanden ervan dat hij niet met opzet een dodelijke aanrijding had veroorzaakt en zei grote spijt te hebben.

Volgens de officier van justitie koos de verdachte ervoor om te gaan rijden en middelen te gebruiken. "Dat maakt de kans op een dodelijk ongeval aannemelijk en dat risico heeft de verdachte genomen." De man zou tussen de 156 en 178 km per uur hebben gereden.

'Gewaarschuwd mens in het kwadraat'

Ook reed de man in een onverzekerde auto, was zijn rijbewijs ingevorderd en heeft hij een flink strafblad met daarop een aantal verkeersdelicten. "U was een gewaarschuwd mens in het kwadraat", merkte de officier van justitie op. Volgens het OM is er sprake van doodslag en poging tot doodslag.

Deskundigen die de verdachte onderzochten, concluderen dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is. De man heeft ADHD, diverse stoornissen en is licht verstandelijk beperkt. Het gevaar voor herhaling wordt ingeschat als matig tot hoog.

Schuldgevoel

Volgens de advocaat van de verdachte nam zijn cliënt diazepam en cannabis om greep te krijgen op zijn emoties en heeft hij niet willens en wetens dit ongeluk veroorzaakt. Hij zou zich totaal niet bewust zijn geweest van de risico's die hij nam.

Van onverschilligheid is volgens de verdediging geen sprake. Aan de crash heeft de verdachte PTSS en een enorm schuldgevoel overgehouden, aldus de advocaat. Volgens de advocaat is zijn cliënt van plan zijn leven te beteren. Hij pleitte bij de rechtbank voor een kortere celstraf met een voorwaardelijk deel.

Op 17 juni doet de rechtbank uitspraak.