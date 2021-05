Volleyballers treffen op EK onder meer Rusland, Turkije en Spanje

De Nederlandse volleyballers treffen op het EK in september in de groepsfase Rusland, Turkije, Spanje, Noord-Macedonië en Finland, zo is bij de loting in Helsinki bepaald.

Van alle tegenstanders is de Russische formatie het land dat het hoogst geklasseerd is. Nederland kan in september proberen het EK-succes van 1997 te herhalen. Toen, 24 jaar geleden, staat in de boeken als de enige keer dat de Nederlandse volleybalmannen goud op een EK wisten te winnen.

Het EK vindt van 1 t/m 19 september plaats in Polen, Tsjechië, Estland en Finland. De groepswedstrijden van Oranje worden gespeeld in het Finse Tampere.