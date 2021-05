Excuses Israëlische krant om voorpagina met 67 omgekomen kinderen in Gaza

Uitgever Amos Schocken spreekt op Twitter van een grote fout . De betreffende redacteur zou de afweging gemaakt hebben dat de dood van de 67 kinderen onderbelicht was ten opzichte van de twee omgekomen Israëlische kinderen. In de digitale versie van het artikel is deze fout hersteld, zegt Schocken.

Het artikel op de voorpagina is een samenwerking met The New York Times. In het artikel worden de namen, leeftijden en verhalen van de tientallen bij bombardementen en raketaanvallen gedode kinderen verteld. "Dit is de prijs van oorlog", kopt de Israëlische krant bij de foto's.

'Unieke voorpagina'

De Haaretz-cover leidt tot veel reacties op sociale media. "Dit is uniek", twittert een universitair docent van het Brooklyn College in New York. "De lezers van deze krant sturen hun kinderen om te vechten in de oorlogen van Israël."

Haaretz wordt gezien als een relatief linkse krant, en uit regelmatig kritiek op de regering van premier Netanyahu. Aan de andere kant van het politieke spectrum klinkt volop kritiek op de voorpagina. "Waar in het artikel wordt Hamas bekritiseerd dat het kinderen opsluit in hun kamer en hen gebruikt als levend schild?", zegt een woordvoerder van een verbond van Israëlische kolonisten.

Wapenstilstand

Vorige week kwam er een wapenstilstand na bijna twee weken gewapend conflict tussen Hamas en het Israëlische leger. Palestijnse milities vuurden raketten af vanuit Gaza en het Israëlische leger voerde honderden bombardementen uit op Gaza. Volgens de laatste statistieken kwamen er 253 mensen om het leven aan Palestijnse zijde en 13 aan de Israëlische zijde.