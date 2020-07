James komt vannacht direct in actie met Lakers bij herstart NBA

NBA-sterren in Disney World, dat moet vuurwerk opleveren - NOS

Dat betekent dat ook sterspeler LeBron James meteen in actie komt. Hij speelt voor de Lakers.

Om 00.30 uur Nederlandse tijd staan Utah Jazz en New Orleans Pelicans tegenover elkaar en daarna is om 3.00 uur het topduel tussen de twee ploegen uit Los Angeles: de Clippers en de Lakers.

Na een coronapauze van 140 dagen gaat vannacht de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weer verder. Het seizoen wordt uitgespeeld bij Disney World in Orlando.

In Orlando zitten de 22 teams die nog kans maken op de play-offs al sinds juni afgesloten van de buitenwereld bij elkaar op de ESPN Sport Campus.

Hoewel de sportbubbel, waar ook de voetballers van de MLS in verbleven, in de afgelopen weken niet geheel virusvrij bleef, is die dat inmiddels wel. Vlak voor de herstart zijn alle 344 spelers nog eens getest. Geen van hen bleek besmet.

NBA-directeur houdt hart vast

De directeur van de NBA, Adam Silver, houdt desondanks zijn hart vast nu er echt weer wordt gespeeld, maar vertrouwt op alle veiligheidsmaatregelen die genomen zijn. "De spelers dragen alleen geen mondkapjes als ze basketballen."