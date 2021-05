Loting Roland Garros: Bertens treft Hercog, Rus tegen onbekende Roemeense

Kiki Bertens treft in de eerste ronde van Roland Garros de Sloveense Polona Hercog, de nummer 73 van de wereldranglijst. Dat heeft de loting van het grandslamtoernooi in Parijs uitgewezen. Bertens is in de Franse hoofdstad als zestiende geplaatst.

Bertens maakte in maart haar rentree na een achillespeesoperatie eind vorig jaar, maar won tot dusver pas twee partijen.

Vorig jaar strandde Bertens in de vierde ronde van Roland Garros. In 2016 haalde ze de halve finales op het gravel in Parijs. Serena Williams bleek toen te sterk voor de Wateringse.

In april spraken we met Bertens over de worsteling die ze doormaakte na haar operatie.