Mercedes heeft wiel Bottas los na pitstop van anderhalve dag

Normaal gesproken duurt een pitstop in de Formule 1 twee á drie seconden. Maar voor de stop van Valtteri Bottas, afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Monaco, had zijn Mercedes-team aanzienlijk meer tijd nodig.

Pas na anderhalve dag is het de monteurs gelukt om het rechtervoorwiel van de auto, dat zondag van geen wijken wilde weten, los te krijgen. Dat gebeurde dinsdagochtend, nadat de Mercedes van Bottas was teruggekeerd in de fabriek in Engeland.

Uitvalbeurt

Donderdag publiceerde Mercedes een filmpje van de 'operatie'. Het team bedankte daarbij de Formule 1-fans die met een suggestie kwamen hoe de band mogelijk losgemaakt zou kunnen worden.