Honderdduizenden coronadoden in India niet geregistreerd

In India zijn mensen die bij rivieren wonen de afgelopen weken opgeschrikt door de vele lichamen die voorbij kwamen drijven. Het was het eerste overduidelijke teken dat corona veel slachtoffers maakt op het platteland. Hoeveel precies, is heel lastig te zeggen.

Veel mensen uit de plattelandsgebieden die vermoedelijk aan corona zijn overleden, zijn niet van tevoren getest en daarom niet geregistreerd als dodelijke slachtoffers van de ziekte. Van mensen die niet in een ziekenhuis sterven, wordt het overlijden vaak helemaal niet geregistreerd, waardoor de officiële cijfers erg onbetrouwbaar zijn. Veel informatie komt van lokale journalisten, die letterlijk van dorp tot dorp gaan.

Abdul Alim Jafri (30) is zo'n journalist in de deelstaat Uttar Pradesh. Hij woont met zijn ouders in de regionale hoofdstad Lucknow, maar reist ook veel in het district Gorakhpur, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. "Ik heb veel vrienden, oud-schoolgenoten en andere contacten in de regio. Via WhatsApp krijg ik te horen wat er in de dorpen gebeurt. Als dat iets opvallends is, dan ga ik erop af."

Dood na ademhalingsproblemen

De dag dat we hem spreken, volgt Jafri een tip op ongeveer drie uur rijden van de stad Gorakhpur, de hoofdstad van het gelijknamige district. In het dorp Bairia Khas zouden in korte tijd vijftien mensen zijn gestorven. Maar dit is niet in de officiële cijfers te zien.

Vanuit de taxi belt Jafri het dorpshoofd, Barrister Yadav. Deze bevestigt dat het er "minstens vijftien" zijn. De meesten hadden ademhalingsproblemen, maar konden voor hun dood niet getest worden op corona.

Jafri gaat van dorp tot dorp en praat met de kinderen van ouders die zijn overleden: