Tol en Kramer zorgen voor vers bloed bij Cambuur en Go Ahead Eagles

Het naar de eredivisie gepromoveerde SC Cambuur heeft zijn eerste nieuweling binnen. De Leeuwarders nemen Marco Tol over van FC Volendam. De 23-jarige centrale verdediger tekende een verbintenis voor de duur van drie seizoenen.

"We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we Marco al langer volgen en hem graag bij ons zien spelen. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring en is wat dat betreft ook klaar voor de volgende stap", aldus technisch manager Foeke Booy.

Het eveneens gepromoveerde Go Ahead Eagles voegde centrale verdediger Joris Kramer aan de selectie toe. De 24-jarige Kramer wordt gehuurd van AZ.

Kramer is na Isac Lidberg (Gefle)), Ragnar Oratmangoen (Cambuur) en Philippe Rommens (TOP Oss) de vierde nieuwkomer bij de Deventenaren.