Staatssecretaris Knops spant zaak aan tegen NRC en De Limburger

Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken spant een bodemprocedure aan tegen De Limburger en NRC. Hij vindt de beschuldigingen aan zijn adres die vorig jaar in beide kranten werden geuit feitelijk onjuist. De kranten hebben dat zelf bekendgemaakt.

De Limburger en NRC schreven in mei vorig jaar dat de CDA-politicus als Tweede Kamerlid bij de aankoop van een stuk grond in Limburg bevoordeeld was door een onderneming van de provincie. Dat zou hem een voordeel van enkele tienduizenden euro's hebben opgeleverd.

Knops maakte gebruik van een regeling waarbij op grond zonder woonbestemming toch gebouwd mag worden. Met de opbrengst van die ruimte-voor-ruimteregeling kan de provincie de subsidie terugverdienen die is betaald om varkensboeren uit te kopen.

Grotere boerderij

Volgens De Limburger en NRC was Knops door de onderneming van de provincie bevoordeeld ten opzichte van enkele andere kopers. Knops zou ook bij de bouw van zijn huis zijn bevoordeeld, schreven de kranten: hij mocht een grotere boerderij bouwen dan volgens de regels was toegestaan.

Volgens Knops kloppen de aantijgingen niet. In de dagvaarding staat volgens NRC dat hij een "marktconforme eenheidsprijs" voor de kavel heeft betaald. De afmetingen van de boerderij zouden ook "ruimschoots binnen de grenzen van het toelaatbare zijn gebleven".

Knops stelt in de dagvaarding ook dat hij zich realiseert "dat een lid van het kabinet - zeker in deze tijd - niet lichtzinnig dient over te gaan tot procederen tegen de journalistiek". Maar omdat de kranten niet "vrijwillig tot rectificatie overgaan" spant hij de bodemprocedure aan. Knops wil met de zaak een verbod op herhaling, rectificatie en een schadevergoeding afdwingen.