In een roes werkt NEC aan eredivisiewaardige club: 'Maar Boekhoorn geen pinautomaat'

Algemeen directeur Wilco van Schaik - ANP

"Nee, de boel is niet rustig hier. Iedereen is in een roes en dat mag ook nog wel even, vind ik." Op een roze wolk drijft NEC richting de start van het nieuwe seizoen. Het nieuwe eredivisieseizoen, welteverstaan, dankzij de onverwachte promotie via de play-offs. "We hebben al twee dagen lang rijen voor de kassa, elke dag verkopen we meer dan 1.000 seizoenkaarten", schetst algemeen directeur Wilco van Schaik de euforische situatie in het Goffertstadion. Hunkering NEC eindigde na een wisselvallig seizoen als zevende in de eerste divisie, maar piekte op het moment suprême met zeges op achtereenvolgens Almere City, Roda JC en NAC. Het resultaat: eredivisievoetbal, vanaf augustus. Vier jaar na de degradatie van 2017 zijn de Nijmegenaren terug op het hoogste niveau.

In een overwinningsroes werkt NEC aan een eredivisiewaardige club - NOS

"De club heeft zo diep gezeten na die tweede degradatie, dat heeft veel pijn gedaan", weet Van Schaik. "Die hunkering naar de eredivisie was zó groot... dit willen we nooit meer meemaken. Dan komt de club ook echt in de financiële problemen. Dus het mag nooit meer gebeuren." Overal versterken Duidelijk. Degradatie is het doemscenario. Maar ook allesbehalve uitgesloten, beseft NEC-trainer Rogier Meijer. Van "de scouting opkalefateren" tot "eredivisiewaardige spelers halen", de club gaat een drukke zomer tegemoet om te voorkomen dat volgend seizoen een modderfiguur wordt geslagen. Meijer: "Ik denk dat we ons overal moeten versterken, wij zijn gewoon zevende geworden in de eerste divisie en dat was niet voor niets." 'Ervaring' staat rood onderstreept in de zoekopdracht van NEC's scoutingafdeling. "We hebben een jonge ploeg. Van de jongens die overblijven hebben er drie of vier eredivisie gespeeld, dat is echt heel weinig", weet Meijer.

NEC promoveerde zondag dankzij een 2-1 zege op NAC - ANP

"We hebben twee echte routiniers met Rens van Eijden en Edgar Barreto en we hebben Jordy Bruin die denk ik een wedstrijdje of tien in de eredivisie heeft gespeeld. Dus daar zal zeker ervaring bij moeten." En als we dan toch bezig zijn, een trefzekere aanvaller is ook meer dan welkom. Meijer: "We hebben moeilijk gescoord, met name in de spitsposities, daar zullen we ook naar moeten kijken." Suikeroom Het moge duidelijk zijn, de nieuwe technisch directeur Ted van Leeuwen kan zijn borst natmaken. Gelukkig is er met de aanwezigheid van Marcel Boekhoorn geld voorhanden, al zal de steenrijke suikeroom niet zomaar zijn chequeboekje aan de NEC-leiding overhandigen. "Natuurlijk zal Marcel de club financieel ondersteunen", aldus Van Schaik. "Maar hij is niet zomaar een pinautomaat waar we heen kunnen lopen om vier spelers te halen."

Suikeroom Marcel Boekhoorn is 'geen pinautomaat' - ANP