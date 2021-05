OM eist vijf jaar cel tegen 'telefoonleverancier van onderwereld'

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen Danny M., ook wel bekend als de 'telefoonleverancier van de onderwereld'. Volgens het OM heeft M. via zijn bedrijf Ennetcom jarenlang zogeheten cryptotelefoons verkocht, waarmee criminelen anoniem versleutelde e-mails konden versturen.

Justitie houdt M. ook verantwoordelijk voor het plegen van belastingfraude en witwassen voor een bedrag van rond de 3 miljoen euro.

Naast de celstraf eist justitie ook een boete van 100.000 euro tegen Ennetcom. Tegen een voormalig officemanager van het bedrijf is drie jaar cel geëist.

Gegevens op verzoek gewist

In 2016 legde de politie het Ennetcom-netwerk plat, een service om versleuteld te communiceren via geprepareerde telefoons. Daarna lukte het om het complete berichtenverkeer te ontsleutelen. Er volgden tal van strafzaken tegen criminelen.

Het OM denkt dat M. zich ervan bewust was dat hij een criminele markt bediende en dat hij gegevens op telefoons op verzoek van zijn cliënten verwijderde als ze waren opgepakt door de politie. Daarmee werd bewijsmateriaal vernietigd en werden verdachten geholpen om het werk van politie en justitie te dwarsbomen, aldus het OM.

Justitie zet ook vraagtekens bij de boekhouding van M., meldt Omroep Gelderland. Volgens het OM bestond er een schaduwboekhouding en werden grote bedragen weggesluisd naar een ander bedrijf van M. in Dubai. Dat zou met geen ander doel zijn geweest dan het ontlopen van btw en omzetbelasting.

Privacy

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er servers van het bedrijf in Canada stonden. Die servers werden door het OM in beslag genomen, waarna de inhoud werd gekopieerd. M.'s advocaat Weski heeft aangevoerd dat dat onrechtmatig was, maar het OM wierp tegen dat het was toegestaan omdat er een vermoeden was van criminele activiteiten.

Het OM vindt niet dat met de actie in Canada de privacy van vele gebruikers is geschonden. Ook de werkwijze was volgens justitie niet buiten proportie. "We hebben het over een bedrijf dat georganiseerde criminaliteit over de hele wereld faciliteert en actief promoot en meewerkt aan het wegmaken van bewijsmateriaal wanneer een klant door de politie wordt aangehouden."

Volgende week gaat de rechtszaak door. Dan komt ook advocaat Weski aan het woord.