De oudste nog levende Oranje-international is vandaag 95 jaar geworden

Kees Rijvers is al een paar jaar de oudste international van Oranje die nog in leven is. Over krasse knarren gesproken: hij viert vandaag zijn 95ste verjaardag met een gezellig familie-uitje.

Rijvers, van 27 mei 1926, woont weer in in zijn geboorteplaats Princenhage, tegenwoordig een stadsdeel van Breda.

Als voetballer van NAC Breda haalde hij Oranje, om daarna in de Franse competitie als een van de eerste Nederlanders profvoetballer te worden. Hij pakte een landstitel met Saint-Étienne, tot op de dag van vandaag recordkampioen in de Ligue 1.

Buitenlandse profs mochten in die tijd niet voor het Nederlands elftal uitkomen, reden dat de teller op slechts 33 interlands en tien goals bleef steken.

