Bettiol beschikt over de beste benen in langste rit in de Giro

Alberto Bettiol heeft de langste rit in de Giro op zijn naam geschreven. De Italiaan kwam na 231 kilometer solo over de finish in Stradella.

In de laatste 35 kilometer van de achttiende etappe moesten de renners vier heuveltjes over. Bettiol maakte deel uit van een grote kopgroep en bleek over de beste benen te beschikken.

De renner van EF Education-NIPPO behaalde zijn derde profzege. Twee jaar geleden won hij de Ronde van Vlaanderen.

De klassementsrenners spaarden zich in de relatief vlakke rit. Voor de hulptroepen was het juist de laatste kans en 23 van hen probeerden het, onder wie ook Nederlander Wesley Kreder. Zij kregen, zeker van Peter Sagan in zijn groene trui, de zegen.

De groep begon met ruim 15 minuten marge aan het heuvelachtige slot. Daar was het gedaan met de eendracht. Rémi Cavanga soleerde op 25 kilometer van de meet, leek uit de greep van de achtervolgers te blijven, maar op de laatste heuvel had Bettiol de Franse tijdritkampioen toch te pakken. Vervolgens maakte hij het karwei af.