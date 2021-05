Na klimaatzaak Shell volgt nu zaak tegen Franse Total

De uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell werd gisteren baanbrekend en historisch genoemd. Direct werd ook gesteld dat het vonnis grote gevolgen kan hebben voor andere grote CO2-uitstotende bedrijven. Het Franse Total zou het volgende bedrijf kunnen zijn dat een klimaatzaak verliest. "We zijn het vonnis van de Nederlandse rechter nu naar het Frans aan het vertalen om in onze rechtszaak te gebruiken", zegt Paul Mougeolle van de Franse milieuorganisatie Notre Affaire à Tous.

In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het Franse oliebedrijf. Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf.

Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot van hun producten. Net als in de klimaatzaak tegen Shell eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn brengt met wat volgens het VN-klimaatpanel IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken.

Vergelijkbare rechtszaak

In het geval van Shell oordeelde de rechter gisteren dat het olie-en gasbedrijf de uitstoot in 2030 met 45 procent moet hebben verminderd, ten opzichte van 2019.

De Franse zaak heeft belangrijke overeenkomsten met de zaak tegen Shell. "De basis en de juridische argumenten zijn min of meer hetzelfde", aldus Mougeolle. De zaak tegen Total is gebaseerd op nieuwe Franse wetgeving die stelt dat bedrijven een verplichting hebben om mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen.

De zaak werd in januari 2020 ingediend bij de rechtbank van Nanterre maar liep vertraging op omdat Total betoogde dat de rechtbank niet bevoegd was. Die vraag is inmiddels in het voordeel van de milieuorganisatie beslecht. Daarmee lijkt de weg vrijgemaakt om te zaak daadwerkelijk te starten. "Wij hopen volgend jaar op een uitspraak", aldus Mougeolle.