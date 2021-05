Van de Zandschulp debuteert op hoofdtoernooi Roland Garros

Botic van de Zandschulp is via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi van Roland Garros. Het wordt voor de 25-jarige tennisser de eerste keer in zijn carrière dat hij actief is op het grandslamtoernooi in Parijs.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander bij de mannen in het hoofdschema, omdat Robin Haase (eerste kwalificatieronde) en Tallon Griekspoor (tweede) sneuvelden.

In de beslissende partij was Van de Zandschulp in ruim een uur al klaar met de Oekraïner Illija Martsjenko (6-1, 6-2), die tot deze week maar zeven plekken lager te vinden was op de wereldranglijst.

Als nummer 154 op de ATP-ranking kan Van de Zandschulp tijdens de open Franse tenniskampioenschappen grote stappen zetten richting de tophonderd, als het hem lukt een paar rondjes te overleven. Het hoofdtoernooi begint aanstaande zondag.

Ook Bertens en Rus van de partij

Bij de vrouwen zijn Kiki Bertens en Arantxa Rus rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten. Richèl Hogenkamp, Lesley Pattinama-Kerkhove en Indy de Vroome kwamen niet door het kwalificatietoernooi heen.

Waar Rus met een kwartfinaleplaats in Straatsburg in goede vorm verkeert, is het de vraag hoe Bertens na een aantal weken rust voor de dag komt. Mede door een hardnekkige achillespeesblessure viel de voormalige nummer vier van de wereld terug naar plek zeventien.