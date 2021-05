Bedrijven krijgen langer steun van overheid, maar einde lijkt in zicht

Noodlijdende bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen na juni opnieuw aankloppen bij de overheid. Het huidige steunpakket loopt eind juni af, maar wordt opnieuw verlengd. Dat al eerder genomen besluit hebben de demissionaire ministers Hoekstra, Koolmees en Blok vandaag bekendgemaakt.

Het gaat de goede kant op met de economie, maar nog veel bedrijven en zelfstandigen verkeren in onzekerheid. Daarom worden de steunpakketten nu verlengd om hen te helpen, en zelfs een klein beetje verruimd. Daarvoor trekt het kabinet zes miljard euro voor uit. Maar het kabinet gaat daar niet eindeloos mee door, is ook de boodschap.

De steunpakketten zijn volgens het kabinet zo ontworpen dat wie veel omzetverlies heeft, ook meer steun krijgt. Naarmate de economie "weer verder opengaat en bedrijven weer meer omzet draaien, groeien ze uit de steunpakketten". Die situatie komt wel steeds dichterbij, zei Koolmees. Ook Hoekstra zei dat de steun op een gegeven moment zal stoppen. "Onze zakken zijn diep, maar we kunnen het geld maar één keer uitgeven."

Starters

De bestaande regelingen voor bedrijven en zelfstandigen (TOZO, NOW en TVL) worden nu met drie maanden verlengd. Nieuw is dat het kabinet ook startende ondernemers of bedrijven die snel groeien meer tegemoetkomt. Die kwamen soms in de knel omdat zij voor de berekeningen moesten terugvallen op een periode in 2020 waarin zij nauwelijks omzet draaiden. Dat wordt aangepast, ze mogen nu een kwartaal kiezen als referentieperiode.

Daarnaast komt er meer tijd voor bedrijven en ondernemers om belastingschulden af te lossen. Zo krijgen ze vanaf 1 oktober 2022 vijf jaar de tijd om openstaande bedragen te betalen. Het kabinet wil de belastingschulden niet kwijtschelden. Dat wordt niet eerlijk geacht tegenover bedrijven die wel hard hebben gewerkt om hun belasting op tijd te betalen. De rente op belastingschuld gaat wel omlaag en komt pas in 2024 terug op het oude niveau.

Ook komen er wijzigingen waardoor meer bedrijven in aanmerking kunnen komen voor steun via de TVL- en NOW-regelingen.

Bekijk hier de toelichting van de ministers Koolmees en Hoekstra: