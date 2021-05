Drie advocaten in megaproces rond Martien R. en familie stoppen ermee

De beslissing van de advocaten is het gevolg van een boycot van het proces door veertien van de vijftien verdachten. Hoofdverdachte Martien R. maakte afgelopen vrijdag bekend dat hij niet meer in de rechtszaal aanwezig zal zijn omdat hij geen vertrouwen meer heeft in een eerlijk proces. De rest van de verdachten en het merendeel van de advocaten sloten zich daarbij aan.

Operatie Alfa is een grootschalige actie van politie, justitie en experts van Defensie en de Belastingdienst om Martien R. en zijn vermoedelijke groep achter de tralies te krijgen. Op het hoogtepunt werkten ongeveer 400 mensen aan de operatie mee. In november 2019 werd een reeks invallen gedaan op een woonwagenkamp in Oss en in onder meer Helmond en het Friese Sumar. De politie vond grote hoeveelheden geld, drugs en chemicaliën.