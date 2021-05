Janssen: levering van 55 miljoen vaccins eind juni onzeker

Farmaceutisch bedrijf Janssen kan niet garanderen dat het alle coronavaccins kan leveren die de Europese Unie over het tweede kwartaal heeft besteld. De farmaceut uit Leiden zegt tegen de NOS dat het vanwege productieproblemen "onzeker" is of alle 55 miljoen doses voor eind juni geleverd zullen zijn.

Bij de bestelling van 55 miljoen zitten drie miljoen vaccins voor Nederland. Zo'n 313.000 daarvan zijn de afgelopen weken al geleverd. Het RIVM verwacht de komende vier weken 852.000 additionele doses van het vaccin, waarvan één prik nodig is. De kans dat de overige 1,8 miljoen doses op tijd komen, lijkt erg klein, zeggen bronnen tegen de NOS.

Vorige week zei een woordvoerder van Janssens moederbedrijf, het Amerikaanse Johnson & Johnson, nog tegen persbureau Reuters dat het de bedoeling is om eind juni de bestelde 55 miljoen doses aan de EU geleverd te hebben. Dat ligt nu dus anders.

Het effect van minder Janssen-vaccins voor de vaccinatiecampagne tegen covid-19 in Nederland kan meevallen. Zelfs met 'slechts' 1,2 miljoen Janssen-vaccins in plaats van 3 miljoen, verwacht het RIVM eind juni 17,4 miljoen doses van Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca en Janssen te hebben ontvangen. Dat zou nagenoeg voldoende moeten zijn om begin juli alle 18-plussers die een vaccin willen ten minste één prik te hebben gegeven.

Miljoenen vaccins on hold

Volgens een woordvoerder van Janssen in Nederland hebben de problemen te maken met de productie in de Verenigde Staten. Ze wil hier verder geen toelichting op geven.

Een directeur van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) gaf gisteren bij de Vlaamse VRT wel wat meer uitleg. Hij zei dat er mogelijke kwaliteitsproblemen zijn ontdekt bij een partij vaccins die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd, maar bestemd zijn voor Europa. Er loopt een onderzoek, waardoor miljoenen al geproduceerde vaccins voorlopig on hold staan.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid zegt in gesprek te zijn met Janssen over de leveringen, maar heeft nog geen bericht ontvangen over een verminderde levering. Het ministerie zegt de bestelde drie miljoen vaccins nog steeds eind juni te verwachten in Nederland.