'Van Bommel aan de slag in Duitsland, bij het Wolfsburg van Weghorst'

Mark van Bommel is de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg. Daar is in de Duitse media geen twijfel meer over. De oud-international van Oranje (44) wordt bij de nummer vier van Duitsland de opvolger van succescoach Oliver Glasner, die naar RB Leipzig vertrokken is.

Mede dankzij de twintig goals van clubtopscorer Wout Weghorst plaatste Wolfsburg zich afgelopen seizoen voor de Champions League.

Voor Van Bommel zou Wolfsburg zijn eerste trainersklus betekenen sinds zijn ontslag bij PSV anderhalf jaar geleden. Bij zijn nieuwe club krijgt hij assistentie van onder meer zijn oud ploeggenoot Kevin Hofland, die het veld moest ruimen bij Fortuna Sittard. Vincent Heilmann en videoanalist Alex Abresch komen over van PSV.

Contract voor twee jaar

Van Bommel tekent een contract voor twee seizoenen bij Wolfsburg, waar ook de Nederlander Jeffrey Bruma afgelopen seizoen onder contract stond. De 25-voudig international speelde echter geen minuut en vertrekt nu transfervrij.

Van Bommel was als speler actief voor Fortuna Sittard, PSV, Barcelona, Bayern München, AC Milan en 79 keer voor Oranje. Als trainer was hij werkzaam bij de KNVB (jeugd), Saudi-Arabië, Australië (beide keren als assistent) en PSV (jeugd- en hoofdtrainer).