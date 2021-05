Jeugdige volleybalsters Oranje denderen over grootmacht Rusland heen

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League een knappe zege op Rusland geboekt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was de grootmacht knap de baas: 3-1 (25-14, 25-22, 23-25, 25-20).

In de eerste set sloeg Oranje uit alle hoeken binnen en ook het blok scoorde veel punten. De Russische coach was zo ontevreden dat hij al zijn speelsters wisselde, maar veel effect had het niet.

Het jeugdige Oranje denderde vrolijk door, maar wist het uitstekende niveau niet vast te houden. De derde set ging verloren, vooral vanwege slordigheid. In set vier herpakte Oranje zich weer en werd Rusland, de nummer zes van de wereld, weggespeeld. Indy Baijens (20) was topscorer met 16 punten.