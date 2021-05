Oppositieleider Tichanovskaja: 'Blijf druk uitoefenen op Wit-Rusland'

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja - EPA

De arrestatie van de Wit-Russische journalist en activist Roman Protasevitsj "is het resultaat van de straffeloosheid in Wit-Rusland". Dat zegt oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in een interview met de NOS. Ze roept andere landen op om druk te blijven uitoefenen op het Oost-Europese land. Volgens Tichanovskaja is tot nu toe te weinig gedaan om het Wit-Russische regime een halt toe te roepen. "Er waren geen plannen, geen conferenties over de toestand in Wit-Rusland", zegt ze. "Er waren solidariteitsverklaringen, maar verder werd niet veel gedaan." Volgens de oppositieleider heeft dat president Loekasjenko veel ruimte gegeven. "Hij dacht dat iedereen hem was vergeten. Hij dacht: ik kan doen wat ik wil. Dus nogmaals: wij vragen om Wit-Rusland niet aan uw aandacht te laten ontsnappen." Tichanovskaja sprak met EU-correspondent Kysia Hekster over de arrestatie van de Wit-Russische journalist en activist Protasevitsj:

'Loekasjenko dacht: ik kan doen en laten wat ik wil' - NOS

Tichanovskaja zegt dat de Wit-Russische oppositie wil deelnemen aan de G7-top, om te voorkomen dat Wit-Rusland van de agenda verdwijnt. "Wat we nodig hebben, is dat er voortdurend druk wordt uitgeoefend op Loekasjenko en zijn aanhangers."

De Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja verblijft in ballingschap in Litouwen, sinds de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Ze is de komende dagen in Nederland. Morgen spreekt ze over de arrestatie van Protasevitsj met demissionair premier Rutte en de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.