Minister Slob: als 50 procent leerlingen zelftest doet, is het al voldoende

Ook als niet alle leerlingen en leraren twee keer per week een zelftest doen, kunnen de scholen in het voortgezet onderwijs weer veilig open, zegt minister Slob. Volgens hem is het in principe al voldoende als 50 procent meedoet. "Volgens onderzoek van het UMC Utrecht is het risico dan niet anders dan in de huidige situatie, waarin scholen niet volledig open zijn."

Slob heeft vandaag een debat met de Tweede Kamer over het besluit dat de middelbare scholen vanaf 31 mei weer open mogen, en vanaf 7 juni weer open moeten zijn. De anderhalvemeterregel tussen leerlingen onderling wordt dan losgelaten.

De Kamer worstelt met het besluit omdat veel docenten nog niet zijn gevaccineerd en liever zouden wachten tot na de zomervakantie. Vandaag maakten de bonden bekend dat ze dat ook willen. Tegelijkertijd zien alle fracties dat de leerlingen lijden onder de coronamaatregelen, waardoor ze voor een groot deel nog thuis achter de computer les krijgen.

Honderd procent is niet nodig

Slob herhaalde in het debat dat het kabinet het besluit heeft genomen op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat stelt dat verdere opening van het voortgezet onderwijs en het loslaten van de anderhalve meter "alléén kan worden doorgevoerd als alle leerlingen twee keer per week een zelftest uitvoeren".

Volgens de minister voor voortgezet onderwijs is het "een dringend advies", maar geen keiharde voorwaarde . Hoe meer mensen meewerken, hoe kleiner het risico, lichtte hij in een schorsing van het debat toe. Het OMT draagt volgens hem zelf ook onderzoek aan, waaruit blijkt dat het niet noodzakelijk is dat 100 procent van de docenten en leerlingen twee keer per week een zelftest doet.

Slob wijst op de eigen verantwoordelijkheid, die ook geldt bij andere coronamaatregelen. De overheid zal zorgen dat iedere middelbare school genoeg tests krijgt voor docenten en leerlingen en stimuleren dat zoveel mogelijk mensen die gaan gebruiken. Hij hoopt dat de tests na de zomervakantie niet meer nodig zijn, maar houdt er rekening mee dat dit wel het geval is.