Macron: 'Frankrijk medeverantwoordelijk voor genocide Rwanda'

Frankijk heeft een 'overduidelijke verantwoordelijkheid' voor de genocide in Rwanda in 1994. "We werden gewaarschuwd maar we luisterden niet. We steunden een genocidair regime. En achteraf hebben we de slachtoffers in de steek gelaten", zei president Macron tijdens zijn eendaagse bezoek aan Rwanda.

Hij maakte geen excuses. "Ik erken onze verantwoordelijkheid", zei Macron. "Wat er is gebeurd was een tragedie met een naam: genocide. Het doel was om alle Tutsi's uit te roeien. Frankrijk heeft een rol gespeeld en heeft verantwoordelijkheid. En dat schept plichten." Hij vroeg de Rwandezen om vergiffenis.

Macron hield zijn toespraak bij het gedenkmonument voor de genocide in de hoofdstad Kigali. Daar liggen de stoffelijke resten van 250.000 slachtoffers. Het bloedbad in 1994 kostte zeker 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's het leven.

Het is voor het eerst dat een Franse president in zulke duidelijke bewoordingen verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd.

Corruptie

In maart van dit jaar presenteerde een commissie van Franse historici snoeiharde conclusies over de Franse betrokkenheid bij de genocide. Parijs werkte jarenlang samen met het 'corrupte' Hutu-bewind. Franse militairen trainden het Rwandese leger, en met name president François Mitterrand negeerde alle signalen die erop wezen dat een bloedbad dreigde.

"Frankrijk is medeverantwoordelijk", schreef de commissie van historici, die werd ingesteld op verzoek van president Macron. Die woorden van de historici gebruikte de president nu ook zelf in Kigali. Commissievoorzitter Vincent Duclert zei er op persoonlijke titel voorstander van te zijn dat Frankrijk ook excuses maakt. Die stap heeft de president niet gezet.

Relatie verbeteren

Emmanuel Macron was naar Rwanda gereisd om de bilaterale relaties nieuw leven in te blazen. De betrekkingen waren al sinds 1994 verstoord, mede door de aanhoudende verwijten over de Franse betrokkenheid bij de genocide. Parijs wilde daar tot nu toe ook nooit openheid van zaken over geven.

"Dat Macron ons land bezoekt, dat Franse historici onderzoek hebben gedaan, dat zijn al geweldige stappen op weg naar verzoening", zei Freddy Mutanguha, directeur van het gedenkmonument in Kigali.