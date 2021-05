'Raar' statement Osaka bij Roland Garros: ze praat niet met de pers

"Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al 'down' is nog verder naar beneden wordt getrapt."

"We zitten daar vaak en krijgen dan vragen die we al vele keren hebben gehoord of vragen die ons doen twijfelen aan onszelf", aldus de 23-jarige Osaka. "Ik ga mijzelf niet meer onderwerpen aan mensen die aan mij twijfelen. Het geld dat mijn boetes opleveren gaan hopelijk naar een goed doel."

Volgens Osaka heeft haar keuze om niet te verschijnen op de persconferenties niets te maken met Roland Garros, dat zondag begint, of met bepaalde journalisten.

"Ik heb een goede band met de meeste journalisten. Maar als organisaties de geestelijke gezondheid van de atleten, die het middelpunt van hun organisaties zijn, blijven negeren, moet ik simpelweg alleen maar lachen."

Stomme vragen

Tennissers zijn op de grandslamtoernooien verplicht om na hun partij de pers te woord te staan. Wie dat niet doet, krijgt een boete. Mark Brasser is commentator bij de NOS en in die hoedanigheid vaak aanwezig bij persconferenties op de grandslamtoernooien. Hij heeft begrip voor de actie van Osaka, maar is het niet helemaal met haar eens.

"Ik kan een klein beetje met haar meegaan", zegt hij. "Ik kan mij goed voorstellen dat ze zich soms stoort als er stomme vragen komen, dan vraagt er iemand wat haar lievelingseten of haar hobby is. Dan zitten er journalisten in de zaal die niet voor een tennismedium daar zijn en meer geïnteresseerd zijn in randzaken."

Brasser kan zich echter niet vinden in het beeld dat journalisten er zitten om spelers de grond in te trappen. "Dat ben ik niet met haar eens. Mijn uitgangspunt is altijd om van de spelers te horen wat hun kijk op de wedstrijd is. Dat zijn op dat moment misschien geen leuke vragen, maar het zijn wel relevante vragen."