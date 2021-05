Proef met één hulpverlener per probleemgezin uitgebreid na succes

Een experiment in Maastricht waarbij probleemgezinnen zoveel mogelijk een hulpverlener hebben krijgt een vervolg. In totaal worden er veertien zogenoemde gezinsregisseurs opgeleid. Het idee is dat die alle andere hulpverleners, zoals budgetplanners en maatschappelijk werkers, vervangen.

De proef begon 2,5 jaar geleden met twee gezinsregisseurs in vier wijken in Maastricht. Volgens de initiatiefnemers - de gemeente, de provincie Limburg en zorgverzekeraar VGZ - is eens voorgekomen dat een gezin 28 hulpverleners had. Volgens hen is dat onnodig duur en schept het verwarring bij het hulpbehoevende gezin.

"We zagen eerder bijvoorbeeld een gezin waarin alle drie kinderen een eigen hulpverlener hadden en van wie de moeder drie verschillende adviezen kreeg", zegt Bianca Vaessen van de gemeente Maastricht tegen 1Limburg. Dat beaamt Annemiek van Hees, zorgspecialist bij VGZ. "Sommige gezinnen zijn de hele dag bezig met koffiezetten voor hulpverleners die ze niet kennen en waarvan het onduidelijk is waarvoor en voor wie ze komen." Bovendien zou er ook slecht onderling contact zijn tussen de hulpverleners.

Duizenden euro's bespaard

In de eerste fase van het experiment hielpen de twee regisseurs veertien gezinnen met op jaarbasis minstens 100.000 euro aan zorgkosten. "Er kwam rust in de gezinnen, ze kregen meer overzicht. Bovendien werd er per gezin gemiddeld 22.000 euro op jaarbasis bespaard", zegt Van Hees. Ook de regisseurs zelf zijn enthousiast en zien toekomst in deze manier van gezinsbegeleiding.

Voor de volgende fase worden twaalf mensen opgeleid, met name jeugdconsulenten. Als de resultaten wederom positief zijn, wordt gekeken of de werkwijze ook landelijk kan worden toegepast.