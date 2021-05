Real maakt opstappen Zidane bekend: 'Voor altijd in het hart van de club'

Zinedine Zidane is opgestapt als coach van Real Madrid. De Fransman neemt voor de tweede keer ontslag als trainer van de Koninklijke. Wie hem opvolgt in Madrid, is niet bekend.

"We moeten zijn besluit respecteren en onze dankbaarheid tonen voor zijn professionalisme, toewijding en passie. Zidane is een grote naam in de geschiedenis van Real Madrid, zijn legende gaat verder dan wat hij als trainer en speler heeft betekend. Hij weet dat hij voor altijd in het hart van de club zit en dat dit voor altijd zijn thuis is", aldus Real.

Minder succesvol

Zidane nam in mei 2018 afscheid nadat hij met de club drie keer de Champions League had gewonnen, twee wereldbekers voor clubs én een landstitel had veroverd. Hij keerde in maart 2019 terug, maar was minder succesvol dan in zijn eerste periode.

Real werd 'slechts' een keer Spaans kampioen: vorig jaar. Dit seizoen werd Real tweede achter stadgenoot Atlético Madrid en in de Champions League was de halve finale het eindstation. De toekomst van Zidane in Madrid was al enige tijd onzeker.

Zidane stond in totaal viereneenhalf seizoen aan het roer bij Real en veroverde elf prijzen. Of hij zijn trainersloopbaan elders voortzet, is onbekend.