Suriname hoopt dat olievondsten economie uit de put kunnen trekken

Makka is positief over de vele olievondsten: "Het is een zetje in de rug voor de nieuwe regering van Santhoki." Die heeft maatregelen aangekondigd om in negen maanden de urgentste problemen in de Surinaamse economie aan te pakken. "Je zou het zo kunnen zien dat Suriname zwanger is", zegt Makka. "Deze derde olievondst is dan de echo die zegt dat het de goede kant op gaat."

Apache Oil boort sinds 2015 voor de kust van Suriname in de hoop olie te vinden. De vondst van olievelden bij buurland Guyana zorgde ervoor dat er in Suriname hoop ontstond dat ook daar grote olievelden voor de kust lagen.

Er wordt op kleine schaal al olie gewonnen op het vasteland van Suriname door Staatsolie. Het bedrijf had in 2018 een omzet van 500 miljoen dollar en maakte vorig jaar 100 miljoen dollar winst.

De Surinaamse Staatsolie, dat volledig in handen is van de Surinaamse staat, kan zich voor 800 miljoen dollar inkopen als de olie eenmaal gewonnen wordt. Dat levert ze 20 procent van de aandelen en olie op. Ook ontvangt Suriname royalty's en belastingen van Apache en Total.

Veel positief economisch nieuws was er de laatste jaren niet vanuit Suriname. Maar nu voor de derde keer dit jaar wel. Opnieuw werd voor de kust een grote olievondst gedaan . Dat kan het land wel gebruiken ook, want het is nagenoeg bankroet .

Begin dit jaar werd de vondst van de eerste olie bekend in boorput Maka Central-1, in zoekgebied Block 58. Dat gebied is 1,4 miljoen hectare groot. In april werd bekend dat ook in boorput Sapakara West-1 olie werd aangetroffen.

Op termijn moeten die twee boorputten 150.000 vaten olie per dag kunnen produceren. Met de huidige olieprijs van 40 dollar per vat zou dat betekenen dat die velden 2,2 miljard dollar per jaar opleveren. Voordat het zover is, kan de olieprijs echter compleet anders zijn. Naar schatting kan er pas over vijf tot zeven jaar daadwerkelijk olie gewonnen worden.

Toch zijn er mogelijk nu al positieve gevolgen. Suriname hoopt dat buitenlandse investeerders alvast geld in het land steken, nu steeds duidelijker wordt dat er lucratieve olievelden voor de kust liggen. En, zegt Makka: "De olievondst kan ervoor zorgen dat het land met schuldeisers om de tafel kan om schulden te herstructeren."

'Beste kwaliteit'

Hoeveel olie er in de derde boorput, Kwaskwasi-1, is aangetroffen, is nog niet bekend. Wel zegt Apache dat Kwaskwasi-1 "de beste boorput tot nu toe" is, zowel wat betreft de hoeveelheid als de kwaliteit. Binnenkort wil Apache beginnen met het boren van een vierde put: Keskesi East-1.

De vondst van olie staat wel haaks op de klimaatdoelstellingen die alle landen moeten halen. Makka: "Die discussie wordt op de achtergrond wel gevoerd, maar alles met het klimaat is voor een land als Suriname op dit moment een brug te ver."